Detienen a dos hombres en investigación por robos cometidos en la provincia de Los Andes: uno tenía órdenes vigentes

Oficiales de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI), detuvieron a dos sujetos de nacionalidad chilena, en el marco de una investigación por delitos de robo en lugar habitado y robo con intimidación, uno de los cuales era requerido por registrar dos órdenes de aprehensión vigente, además de estar vinculado a ilícitos del mismo tipo perpetrados la provincia.

El Jefe (S) de esta unidad especializada, subprefecto Alex Silva, señaló que, “en momentos que se materializaba el procedimiento de detención al interior de un domicilio en la comuna de San Esteban, los detectives percibieron un fuerte olor a marihuana proveniente de uno de los dormitorios del inmueble, lo cual conllevó a una revisión de las dependencias y el hallazgo de dos bolsas contenedoras de cannabis sativa, con un peso de 776 gramos; cinco contenedores de clorhidrato de cocaína, con un peso de 2.5 gramos; una pistola de aire comprimido y $133 en dinero efectivo”.

El oficial agregó que, “de igual manera, en el patio posterior de la vivienda se encontró una gran cantidad de herramientas de construcción, especies que el dueño de casa no pudo justificar procedencia y las que fueron avaladas en la suma de $16 millones de pesos aproximadamente, las que fueron reconocidas posteriormente por dos víctimas del robo en lugar habitado. Asimismo, se detectó una bolsa con 139 cilindros de pirotecnia, cuya tenencia está sancionada por la Ley”.

De acuerdo a estos antecedentes, el propietario del inmueble fue detenido por receptación flagrante, infracción a la ley de drogas, ley de control de armas y explosivos, por lo que por instrucción del Ministerio Público, ambos imputados, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes para su control y formalización.

