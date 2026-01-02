Detienen a dos delincuentes que escapaban tras robo frustrado a local comercial en Viña

Tras denunciar que desconocidos se encontraban en los techos, carabineros llegó al lugar y detectó un forado a la altura de la fiambrería Santa Cruz, en el centro de la comuna.
Dos delincuentes fueron detenidos cuando escapaban de un intento de robo a un local comercial ubicado en la calle Arlegui, en el centro de Viña del Mar.
Durante patrullajes preventivos, carabineros recibieron un comunicado radial de la Central de Comunicaciones (Cenco) para concurrir a dicha arteria.
Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con la denunciante, quien manifestó que individuos se encontraban en la techumbre del local.
Tras ingresar al inmueble, se divisó un forado a la altura de la fiambrería Santa Cruz y se hallaron una tijera hojalatera, un alicate y un combo.
Carabineros divisó a dos sujetos que huían por calle Arlegui, en dirección a calle Quillota, vistiendo ropas oscuras con restos de polvo, además de portar una mochila.
De esta manera, se procedió a su detención inmediata, estableciéndose posteriormente que ambos mantienen antecedentes penales por diferentes delitos.
Una vez informados los antecedentes del operativo, el fiscal de turno dispuso que los detenidos pasen a control de detención por el delito de robo frustrado.
Cabe hacer presente que, además, los carabineros procedieron a la incautación de las herramientas utilizadas para la ejecución del ilícito frustrado.
