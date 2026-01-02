Detienen a dos delincuentes que escapaban tras robo frustrado a local comercial en Viña

Click acá para ir directamente al contenido
Tras denunciar que desconocidos se encontraban en los techos, carabineros llegó al lugar y detectó un forado a la altura de la fiambrería Santa Cruz, en el centro de la comuna.

Viernes 2 de enero de 2026 10:10
Dos delincuentes fueron detenidos cuando escapaban de un intento de robo a un local comercial ubicado en la calle Arlegui, en el centro de Viña del Mar.

Durante patrullajes preventivos, carabineros recibieron un comunicado radial de la Central de Comunicaciones (Cenco) para concurrir a dicha arteria.

​Al llegar al lugar, el personal policial se entrevistó con la denunciante, quien manifestó que individuos se encontraban en la techumbre del local.

Tras ingresar al inmueble, se divisó un forado a la altura de la fiambrería Santa Cruz y se hallaron una tijera hojalatera, un alicate y un combo.

Carabineros divisó a dos sujetos que huían por calle Arlegui, en dirección a calle Quillota, vistiendo ropas oscuras con restos de polvo, además de portar una mochila.

De esta manera, se procedió a su detención inmediata, estableciéndose posteriormente que ambos mantienen antecedentes penales por diferentes delitos.

​Una vez informados los antecedentes del operativo, el fiscal de turno dispuso que los detenidos pasen a control de detención por el delito de robo frustrado.

Cabe hacer presente que, además, los carabineros procedieron a la incautación de las herramientas utilizadas para la ejecución del ilícito frustrado.

