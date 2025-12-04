Detienen a dos delincuentes por robo de especies desde una casa en El Quisco

A raíz de la oportuna denuncia y la rápida acción policial, carabineros de la Subcomisaría de El Quisco detuvieron a dos personas por robo en lugar habitado.

El hecho se registró en la avenida Punta de Tralca, donde los sujetos ingresaron a un inmueble para sustraer diferentes especies, huyendo posteriormente en un vehículo.

Diversas diligencias policiales permitieron dar con el paradero del automóvil, procediendo a la fiscalización y detención de su conductor.

Posteriormente, a raíz de patrullajes preventivos ejecutados por funcionarios policiales de El Quisco, fue aprehendido un segundo sujeto vinculado al ilícito.

Se recuperó un televisor y cinco galones de gas, avaluados en $350.000.

En tanto, los detenidos de 19 y 53 años, con antecedentes policiales, pasarán a control de detención y posterior formalización de cargos por el delito cometido.

