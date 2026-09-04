Detienen a dos bolivianos con más de 13 kilos de cocaína en bus fiscalizado en Nogales

Más de 13 kilos de droga fueron incautados por personal del OS7 de Carabineros de Valparaíso durante la fiscalización de un bus interprovincial en la ruta 5 Norte, en Nogales.

El procedimiento contó con apoyo de funcionarios territoriales de la Tenencia Carreteras Hijuelas. Durante la fiscalización, un can detector de drogas dio una alerta positiva ante la presencia de sustancias ilícitas que se encontraban bajo los asientos de dos pasajeros.

A raíz de esta alerta, efectivos de la policía uniformada procedieron a revisar el lugar, encontrando un total de 4 kilos 255 gramos de clorhidrato de cocaína y 9 kilos 528 gramos de pasta base de cocaína.

Además, durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares y $16.000 en dinero en efectivo.

Por estos hechos, fueron detenidos dos pasajeros de nacionalidad boliviana: un hombre identificado con las iniciales E.C.CH.A., de 36 años, y una mujer de iniciales N.J.M., de 20 años. Ambos mantienen situación migratoria regular en el país.

Una vez informados los antecedentes del operativo al Ministerio Público, se instruyó que los dos imputados pasen a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA