Detienen a dos adolescentes por robo de celular y hallan armas en vivienda en Quintero

Dos menores de edad fueron detenidos por Carabineros de la Subcomisaría de Quintero tras ser identificados como los presuntos autores de un robo por sorpresa.

El procedimiento se inició luego que una víctima denunciara el robo de su teléfono celular, por lo que personal policial realizó un rastreo vía GPS, además de un patrullaje en compañía del afectado, lo que permitió ubicar a los sospechosos en la vía pública.

En ese contexto, se detuvo a dos adolescentes de 15 y 17 años –este último con antecedentes– quienes fueron reconocidos por la víctima como los autores del delito.

Posteriormente, y en el marco de las diligencias, los funcionarios de la policía uniformada concurrieron al domicilio de uno de los imputados. Tras autorizar voluntariamente el ingreso, se logró recuperar el celular sustraído.

En el lugar, además, se incautó una escopeta de fabricación artesanal con munición, además de una pistola a fogueo y un arma blanca.

Cabe hacer presente que ambos detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal.

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