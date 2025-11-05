Detienen a delincuentes que se hicieron pasar por policías para asaltar a una familia en San Antonio

Detectives pertenecientes a la Brigada Investigadora de Robos San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la “Operación Predator”, detuvieron a cinco integrantes de una organización criminal, que el pasado 18 de mayo, perpetró un robo con violencia en el sector sur de la comuna.

Según lo informado por la PDI, en la oportunidad, los imputados haciéndose pasar por policías, ingresaron a un domicilio en el que intimidaron mediante el uso de armas de fuego al grupo familiar que ahí vivía, para así sustraer dinero en efectivo, un vehículo, armas y especies de valor.

En la ocasión, el trabajo en el sitio del suceso desplegado por la policía civil, permitió incautar un arma que los imputados perdieron al abandonar el lugar, la que tenía escrita la palabra “predator”, hecho que terminó siendo clave para la captura de parte de esta banda.

De esta manera, tras meses de trabajo, los efectivos policiales recopilaron diversos medios de prueba que les permitieron llegar hasta domicilios ubicados en Cartagena, Casablanca, Valparaíso y Villa Alemana, inmuebles desde los que incautaron una escopeta, munición y cerca de un kilo de clorhidrato de cocaína.

Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos quedaron a disposición de la justicia, mientras la PDI continúa trabajando para determinar la participación de más involucrados en este hecho.

PURANOTICIA