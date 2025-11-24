Detienen a delincuente que robó instalación de gas desde vivienda en sector alto de Viña

Un delincuente fue detenido luego de ingresar a robar a un inmueble del sector de Granadilla 1, en la parte alta de la comuna de Viña del Mar.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes 24 a raíz de un comunicado recibido por la Central de Comunicaciones (Cenco).

En dicha llamada se les alertaba a los funcionarios policiales sobre el ingreso de un individuo a una vivienda que se encontraba en remodelación.

Al llegar al lugar, los carabineros divisaron a un sujeto arrojando una mochila a un contenedor, encontrando en su interior cañerías y llaves de paso de cobre.

En ese sentido, testigos señalaron que vieron salir a un individuo con mochila desde el domicilio, constatándose que el delito se cometió por escalamiento de una reja.

Así es como se verificó que sustrajo por completo la instalación de gas, las cuales fueron recuperadas posteriormente por los uniformados viñamarinos.

Cabe hacer presente que el detenido registra antecedentes penales, instruyendo el fiscal de turno que el imputado pase a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA