Detienen a delincuente que robó especies desde una empresa constructora en Los Andes

Durante la madrugada de este miércoles, Carabineros de la 3ª Comisaría de Los Andes detuvieron a un delincuente que sustrajo especies desde una empresa constructora en calle Esmeralda, en el sector poniente de la comuna.

Gracias a un patrullaje por el sector y la rápida acción de los uniformados, se logró ubicar al sujeto con las especies en su poder, recuperándolas en su totalidad.

Cabe señalar que el imputado mantiene antecedentes penales y pasará a control de detención.

"Carabineros de la Tercera Comisaría de Los Andes detuvo durante la madrugada a un sujeto por el delito de robo en lugar no habitado en el sector poniente de la comuna", informó la institución.

Complementaron que "tras un patrullaje por las inmediaciones y gracias a la rápida y oportuna acción de Carabineros, se logró ubicar al individuo, quien mantenía en su poder las especies sustraídas desde una empresa constructora, las cuales fueron recuperadas en su totalidad".

El aprehendido cuenta con antecedentes penales y fue puesto a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención.

Finalmente, Carabineros de Chile reiteró "su compromiso permanente con la seguridad de la ciudadanía, con la finalidad de brindar mayor tranquilidad a la comunidad".

