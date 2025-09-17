Detienen a delincuente que participó en asalto a carnicería en Valparaíso: ladrón terminó herido de bala en su mano

Carabineros detuvo a un hombre que junto a un grupo indeterminado de personas, intentó robar una carnicería en la Avenida Pedro Montt de la ciudad de Valparaíso.

Los delincuentes intimidaron a los locatarios del negocio ubicado en calle Rawson, para sustraer la recaudación del día.

Un transeúnte alertó sobre este hecho, por lo que una patrulla de la institución uniformada llegó hasta el lugar y fustró el atraco, además de recuperar las especies.

Los antisociales dispararon contra los carabineros, sin embargo, el aprehendido resultó herido en una de sus manos.

Los otros involucrados lograron darse a la fuga, según detalló el mayor Javier Oportus, prefecto de la Prefectura de Valparaíso.

Se “fueron mezclando con los otros transeúntes y, por lo tanto, no pudimos detener al resto de integrantes de la banda”, según consigna radio Biobío.

El uniformado cerró diciendo que “rstamos trabajando en una base de imágenes para poder identificar a los otros autores de los delitos. La investigación, lógicamente, sigue recabando antecedentes en el sitio de suceso. Aquí tenemos varios sitios de suceso que vamos a tener que analizar”, cerró.

(Imagen: @ernestomolina85)

PURANOTICIA