Detienen a delincuente que asaltó a un conductor de aplicación móvil en Viña del Mar: era buscado por otro delito en la ciudad

Víctima denunció ante Carabineros que un delincuente le sustrajo su teléfono celular, 100.000 pesos en dinero en efectivo, un perfume y un gorro tipo jockey.

Viernes 10 de octubre de 2025 09:05
A raíz de una denuncia, carabineros de la Tenencia Nueva Aurora detuvieron a un sujeto por el delito de robo con intimidación y orden vigente de aprehensión.

Esto, luego que un hombre denunciara en la unidad policial haber sido víctima de un robo mientras realizaba labores como conductor de una aplicación móvil.

En estas circunstancias, un individuo le sustrajo un teléfono celular, $100.000 en dinero en efectivo, un perfume y un gorro tipo jockey.

Carabineros dispuso la búsqueda del hombre sindicado por la víctima, el cual pudo ser detenido mientras portaba las especies sustraídas al trabajador.

Al consultar los antecedentes del hombre detenido, se detectó que mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo en bienes nacionales de uso público, con fecha 7 de octubre de 2025, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

Cabe hacer presente que el sujeto pasará a control de detención.

