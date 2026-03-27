Detienen a cuatro sujetos dedicados a la comercialización de sustancias ilícitas por delivery en Valparaíso

Cuatro sujetos dedicados a la comercialización de sustancias ilícitas en Valparaíso fueron detenidos por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Valparaíso, en un procedimiento desarrollado en la localidad de Placilla de Peñuelas.

El trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por los efectivos de la unidad MT-0 permitió conseguir órdenes de entrada y registro a cinco domicilios.

Desde estos inmuebles fueron incautados 81 gramos de cocaína base, 80 gramos de cannabis sativa y 29 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, como parte de la indagatoria, decomisaron dos escopetas con su respectiva munición, las que se presume eran utilizadas como defensa ante posibles quitadas de droga y que serán remitidas al Laboratorio de Criminalística Regional para, a través de pericias, determinar si estas eventualmente se encuentran vinculadas a otros ilícitos.

Según informó la jefa de la unidad especializada de la PDI, comisaria Paulina González, “los detenidos operaban bajo la modalidad de delivery, concertando previamente las transacciones con los compradores y efectuando la entrega de las drogas en distintos puntos, con el propósito de facilitar la venta, evitar controles policiales y ampliar su alcance de distribución".

"Esta dinámica les permitía mantener un flujo constante de comercialización, orientado a consumidores finales, configurando así una actividad ilícita sostenida en el tiempo”, complementó la oficial.

Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para proceder a su audiencia de formalización.

PURANOTICIA