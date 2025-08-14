Detienen a cuatro presuntos integrantes de «La Jauría»: estarían implicados en robos cometidos en Valparaíso y Viña del Mar

En el marco de los servicios policiales focalizados para detener a los responsables de reiterados robos en sectores de alta incidencia, personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Segunda Comisaría de Valparaíso detuvo a cuatro sujetos presuntamente vinculados a la banda delictual conocida como «La Jauría».

Mientras realizaban patrullajes por avenida Brasil y calle Bellavista, funcionarios policiales detectaron a cuatro individuos merodeando el sector de Barrio Puerto y Almendral, evidenciando intenciones de cometer ilícitos contra transeúntes. Tras un seguimiento discreto, uno de ellos abordó un bus de la locomoción colectiva sustrayendo un teléfono celular a un pasajero, quien logró impedir el robo. El conductor cerró la puerta trasera para retener al autor, pero sus acompañantes la forzaron, permitiendo su huida.

Gracias a la rápida acción policial, se logró la detención de los cuatro implicados identificados con las iniciales J.A.G.B., M.A.U.H. (autor del ilícito), A.P.V.L. y J.D.S., en distintos puntos cercanos al lugar de los hechos. La víctima, ratificó la denuncia y reconoció su teléfono celular, el cual le fue devuelto.

Todos los imputados, pasaron a control de detención durante la jornada. Según información policial, los detenidos con antecedentes previos estarían implicados en diversos robos cometidos en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar.

