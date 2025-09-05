Detienen a cuatro personas e incautan productos falsificados por más de $70 millones en Los Andes

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Los Andes de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a cuatro personas, un chileno y tres de nacionalidad venezolana, por el delito flagrante de Infracción a la Ley de Propiedad Intelectual e Industrial.

El trabajo de análisis e inteligencia policial desplegado por los efectivos de la PDI permitió llegar hasta cuatro locales comerciales ubicados en pleno sector céntrico de la comuna, los que eran usados como centro de acopio de especies falsificadas de la marca Apple.

En el lugar, la policía civil incautó 4.621 especies asociadas al ilícito, entre los que se encuentran carcasas, adaptadores y audífonos, entre otras, todo avaluado en más de 70 millones de pesos.

Por instrucción del Ministerio Público, dos de los aprehendidos quedaron apercibidos, mientras que el chileno, dueño del local y un ciudadano venezolano con situación migratoria irregular, quien además tenía en su poder droga, fueron puestos a disposición de la justicia para ser formalizados.

PURANOTICIA