Detienen a cuatro personas e incautan drogas y armas de fuego en San Antonio: dos quedaron en prisión preventiva

Carabineros de la sección OS7 San Antonio, en coordinación con la Fiscalía SACFI Valparaíso-San Antonio, previas diligencias investigativas en la toma de terrenos cerro la Virgen y población Bellavista de la comuna, lograron desarticular una organización criminal.

En el marco de un proceso investigativo se logró establecer que el principal sujeto de interés mantenía una cantidad indeterminada de droga, armamentos y municiones, ante lo cual y con el apoyo de las unidades especializadas de GOPE y COP Valparaíso, procedieron a la entrada, registro e incautación de dos inmuebles, donde se detuvo a cuatro personas, tres mayores de edad y un menor.

Durante la diligencia se incautaron las siguientes especies:

Más de 2 kilos de Pasta base de Cocaína.

⁠365 gramos de Clorhidrato de Cocaína.

⁠14 gramos de Marihuana.⁠

2 Pistolas, calibre 9MM.

130 cartuchos calibre 9MM.

⁠18 cartuchos calibre .380

6 cartuchos a fogueo 9MM.

2 Cargadores.

⁠Casi 10 millones de pesos en dinero en efectivo.

1 Station Wagon.

Especies asociadas al ilícito investigado.

Los tres detenidos adultos pasaron a control de detención, quedando dos de ellos en prisión preventiva y un tercero con la medida cautelar de arresto domiciliario total. El menor de edad fue dejado en libertad apercibido del Art. 26 del CPP.

