Detienen a cuatro delincuentes que robaban a veraneantes en el borde costero de Maitencillo

Seis teléfonos celulares, dos carteras, un equipo para pago con tarjeta y cédulas de identidad, fueron recuperados por Carabineros de la Tenencia (T) Maitencillo tras fiscalizar a cuatro sujetos que se movilizaban en un automóvil, robando a los veraneantes del borde costero de la comuna.

Tras un oportuno aviso a los funcionarios policiales, los sujetos fueron interceptados en el peaje entre Nogales y Puchuncaví, en plena ruta F-30.

En dicho lugar, las especies sustraídas fueron recuperadas desde el interior del vehículo, devolviéndoselas posteriormente a las víctimas del delito.

El teniente Nicolás Vilches, jefe de la Tenencia (T) Maitencillo, indicó que "este procedimiento se enmarca en el reforzamiento de los servicios del plan «Verano Seguro», que busca entregar más seguridad en las playas en un trabajo conjunto con personal municipal".

Los sujetos son de nacionalidad chilena, con antecedentes policiales, y se estableció que usaban el vehículo de un familiar para cometer los ilícitos, el que fue retirado de circulación por no mantener sus documentos al día.

PURANOTICIA