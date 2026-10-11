Detienen a conductor que circulaba a 184 km/h en vehículo del diputado Jorge Brito

Un control de velocidad realizado por Carabineros en la Ruta 68 terminó con la detención de un conductor que circulaba a 184 kilómetros por hora en un automóvil inscrito a nombre del diputado Jorge Brito.

El procedimiento se desarrolló a la altura de Curacaví, en la Región Metropolitana, donde personal policial fiscalizaba el tránsito vehicular en el kilómetro 52 de la autopista.

Mediante una pistola de control de velocidad, los funcionarios detectaron que el automóvil superaba considerablemente el máximo autorizado para ese tramo de la carretera.

En concreto, el vehículo circulaba a 184 km/h en una zona donde el límite permitido es de 120 km/h, es decir, 64 kilómetros por hora por sobre la velocidad máxima.

Debido a la gravedad de la infracción, Carabineros procedió a detener al conductor por el delito de conducción temeraria.

Posteriormente, el involucrado quedó apercibido, por lo que no permaneció detenido tras el procedimiento.

EQUIPO DE BRITO ACLARA QUE NO VIAJABA EN EL AUTOMÓVIL

Luego de conocerse que el vehículo estaba inscrito a nombre del diputado Jorge Brito, desde el equipo del parlamentario entregaron una declaración para precisar las circunstancias del hecho y descartar su participación directa.

“Desde su equipo aclaran categóricamente que el parlamentario no conducía ni se encontraba al interior del vehículo al momento de la fiscalización realizada por Carabineros”, indicaron.

De esta manera, el entorno del legislador enfatizó que Brito no estaba presente cuando se registró el exceso de velocidad que motivó la intervención policial.

Asimismo, señalaron que las eventuales consecuencias del procedimiento deben recaer sobre la persona que conducía el automóvil.

“Lo ocurrido es de exclusiva responsabilidad del conductor, quien deberá asumir las consecuencias que correspondan”, afirmaron.

Hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad del conductor ni las circunstancias en que utilizaba el vehículo inscrito a nombre del parlamentario.

El procedimiento quedó registrado como un caso de conducción temeraria, mientras que desde el equipo de Brito insistieron en desvincular al diputado de la conducta detectada por Carabineros.

PURANOTICIA