Detienen a conductor de camión por portar arma y manejar sin licencia en la ruta 5 Norte de Nogales

Un procedimiento de fiscalización vehicular realizado por Carabineros terminó con la detención de un hombre en la ruta 5 Norte, a la altura de la comuna de Nogales, durante la madrugada de este martes 14 de abril.

El hecho se registró cuando personal de la Tenencia de Carreteras Hijuelas efectuaba controles en la ruta, momento en que fiscalizó a un camión conducido por un sujeto identificado con las iniciales G.R.A.M., mayor de edad y con antecedentes policiales.

Al momento del control, los funcionarios constataron que conducía sin haber obtenido ningún tipo de licencia, lo que ya constituía una infracción a la normativa vigente.

Sin embargo, al realizar una revisión al interior del vehículo, se encontró un arma tipo pistola. Tras su verificación, se estableció que correspondía a una pistola a fogueo, la cual, de acuerdo con su marca, se encuentra sujeta a la Ley de Control de Armas.

Debido a esta situación, el conductor fue detenido en el lugar por infracción a dicha normativa, además de la falta asociada a la conducción sin licencia.

Por instrucción del fiscal de turno, se procedió a la incautación del arma a fogueo, mientras que el imputado fue puesto a disposición de la justicia para que proceda su respectiva audiencia de control de detención.

PURANOTICIA