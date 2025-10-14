Detienen a cinco personas vinculadas al robo de un contenedor con prendas de vestir en recinto extraportuario de San Antonio

Cinco ciudadanos chilenos, tres hombres y dos mujeres, fueron detenidos por detectives de la Brigada de Investigación Criminal San Antonio de la Policía de Investigaciones (PDI), en coordinación con el Ministerio Público, por su responsabilidad en los delitos de hurto agravado, infracción a la Ley de Armas y receptación, tras la sustracción de un contenedor con prendas de vestir y accesorios del retail nacional.

Este hecho se produjo a comienzos de octubre en los trayectos extraportuarios de San Antonio.

De acuerdo con los antecedentes aportados por la PDI, los imputados, haciendo uso de información privilegiada entregada por un trabajador de un depósito de contenedores, vulneraron los sistemas de seguridad para sustraer la carga, con el propósito de insertarla posteriormente en el mercado informal.

Gracias al trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desarrollado por el equipo investigador, se logró individualizar a los autores materiales e intelectuales, establecer sus roles dentro de la organización y acreditar el modo en que operaban, lo que permitió desarticular por completo esta banda delictual.

En el marco de las diligencias, se detuvo en primera instancia a un individuo en la comuna de Santo Domingo por el delito flagrante de receptación, lo que permitió reunir antecedentes relevantes para gestionar ante la Fiscalía las órdenes judiciales de detención y entrada y registro para otro domicilio en San Antonio.

Según lo informado por la PDI, en el procedimiento recuperaron especies avaluadas en más de $62 millones de pesos, las cuales fueron devueltas a su propietario. Asimismo, se incautó dinero en efectivo, un arma de fuego y munición de distintos calibres, elementos que serán sometidos a peritajes en el Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso.

Por instrucción del fiscal a cargo, tres de los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Antonio para el respectivo control de detención y formalización, mientras que los otros dos integrantes de la organización quedaron en libertad a la espera de citación.

VIDEO

PURANOTICIA