Detienen a cinco integrantes de banda criminal dedicada a la comercialización de drogas en tres poblaciones de Limache

Detectives MT0 pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal Limache de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a cinco imputados pertenecientes a una organización criminal, quienes se dedicaban a la comercialización de drogas en las poblaciones Orval, Los Leones y Tomas de Limachito, de la comuna.

El operativo desplegado por la PDI permitió obtener órdenes de entrada y registro para 18 domicilios que eran utilizados como centros de acopio y distribución de sustancias ilícitas, desde ellos, fueron incautados 562 gramos de cocaína base, 46 gramos de clorhidrato de cocaína y 446 gramos de cannabis sativa.

Además, como parte de las indagatorias, los efectivos policiales decomisaron tres vehículos avaluados en 40 millones de pesos, más de un millón y medio de pesos en efectivo producto de las ganancias de la comercialización de droga y cuatro rifles a postones.

Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Limache para ser formalizados, instancia en que conocerán las medidas cautelares que pesarán en su contra por los delitos de Infracción a la Ley 20.000.

