Detienen a cinco delincuentes extranjeros que intentaron estafar con «Cuento del Tío» a una mujer de 70 años en Los Andes

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría de Los Andes detuvieron a cinco sujetos indagados por el delito de estafa.

Esto, luego que el personal policial mantuviera bajo investigación a los individuos, a raíz de diferentes delitos en salidas de bancos y estafas a adultos mayores.

Luego de una vigilancia especializada, Carabineros fue testigo del modus operandis de los imputados, provenientes de la región Metropolitana, luego de engañar a una adulta mayor de 70 años bajo el método denominado «cuento del tío».

Para ello, los delincuentes utilizaron un supuesto boleto ganador de un juego de azar, solicitándole la suma de 600 mil pesos para hacerle entrega del mismo.

La víctima procedió a retirar desde una sucursal bancaria la suma de dinero solicitada por los antisociales y, cuando se dirigía a entregar el monto a los individuos, carabineros intervinieron e impidieron la acción delictual.

De esta manera, los funcionarios de la policía uniformada procedieron a la detención de cinco extranjeros regulares en el país y con antecedentes policiales.

También se incautó el vehículo en el cual se movilizaban, además de teléfonos celulares y otras especies que utilizaban para cometer los delitos. Asimismo, los cinco sujetos detenidos en el procedimiento fueron puestos disposición del Ministerio Público.

