Detienen a ciclista que intentó huir de control policial en la ruta 60 CH de Hijuelas: portaba pistola y herramientas para robar

Un sujeto fue detenido por Carabineros luego de intentar escapar de un control preventivo realizado en la ruta 60 CH, en Hijuelas, procedimiento que permitió además incautar un arma cuya tenencia y comercialización están prohibidas en Chile.

El hecho se registró a la altura del kilómetro 3,1 de la citada ruta, mientras personal policial desarrollaba controles vehiculares y fiscalizaciones preventivas en el sector.

En ese contexto, los funcionarios controlaron a un individuo que se desplazaba en bicicleta. Al no portar su cédula de identidad, entregó verbalmente su número de identificación para que fuera verificado en los sistemas institucionales.

Sin embargo, mientras Carabineros realizaba las consultas correspondientes, el sujeto intentó darse a la fuga, siendo alcanzado y reducido de manera inmediata.

Tras revisar la mochila que portaba, los uniformados encontraron diversos elementos comúnmente utilizados para la comisión de delitos contra la propiedad, además de una pistola aparentemente de fogueo.

Según los antecedentes policiales, el arma correspondía a una pistola marca Brunni, la que mantenía un cartucho percutido en la recámara.

Carabineros precisó que este tipo de armamento se encuentra prohibido en el país, tanto en su tenencia como en su comercialización.

PURANOTICIA