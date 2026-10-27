Detienen a chofer de micro acusado de abusar de menor de edad en Villa Alemana: colegas lo retuvieron e increparon

Un conductor de la locomoción colectiva de Villa Alemana fue detenido por funcionarios de Carabineros tras ser acusado de abusar de un menor de edad, en un caso que quedó registrado en videos viralizados a través de las redes sociales y que muestra cómo otros choferes lo enfrentaron antes de su arresto.

El trabajador, perteneciente a la línea 102 que recorre el tramo Villa Alemana - Valparaíso, fue retenido e increpado por sus colegas, uno de los cuales le recriminó la situación a gritos y le advirtió que no aceptaría que involucrara a la familia de un amigo. En medio del enfrentamiento, el acusado respondió "nunca más".

Otro registro muestra al hombre esposado al interior de una micro, acompañado por funcionarios de la policía uniformada. Posteriormente, los efectivos lo condujeron hasta una patrulla, mientras varias personas lo acompañaban a punta de insultos.

Los registros audiovisuales de lo ocurrido comenzaron a circular este lunes 26 de octubre y dieron cuenta tanto del enfrentamiento entre los conductores como del procedimiento policial que terminó con la detención del acusado.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente la identidad del conductor involucrado en los hechos, pero lo ocurrido vuelve a poner en la palestra la grave crisis del transporte que enfrenta el Gran Valparaíso, con casos que dicen relación a consumo de droga y alcohol, excesos de velocidad y ahora una denuncia aún más grave.

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