Detienen a adulto mayor de 73 años por robo con engaño del "yogurt" a la salida de un banco en el plan de Valparaíso

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO), de la PDI Valparaíso, detuvieron a un hombre identificado con las iniciales J.S.G.J., de 73 años, por el delito de robo por sorpresa, luego de sustraer dinero a una persona a la salida de un banco.

El hecho se produjo este jueves 5 de marzo, cuando la víctima salió de una sucursal bancaria ubicada en la Av. Brasil de Valparaíso, momento en que dos sujetos se le aproximaron, indicándole que tenía manchas de yogurt en sus vestimentas y que querían ayudarlo. Pese a la negativa del afectado, los hombres insistieron, manteniendo un contacto estrecho con él.

El denunciante logró ingresar a un supermercado y, al revisar sus pertenencias, se percató que le habían sustraído 500 mil pesos.

De esta manera, gracias al trabajo de análisis criminal efectuado por la policía civil, que incluyó revisión de cámaras y empadronamientos, los detectives lograron individualizar a los imputados, gestionando con el Ministerio Público órdenes de detención y de registro de inmuebles.

El operativo permitió dar con el paradero de uno de los imputados, quien al momento de su aprehensión utilizaba las mismas vestimentas que llevaba al momento de cometer el ilícito en el plan de la Ciudad Puerto.

Como parte de la investigación, se recuperó la totalidad del dinero sustraído y uno de los sujetos fue puesto a disposición de la justicia, mientras que la BIRO de la PDI continúa trabajando para dar con el segundo responsable de este hecho.

PURANOTICIA