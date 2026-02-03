Detienen a adolescente de 17 años que fue sorprendido portando un arma de fuego tipo revólver en Concón

Durante la tarde de este martes, Carabineros detuvo en la comuna de Concón a un adolescente de 17 años tras ser sorprendido portando un arma de fuego tipo revólver.

El detenido, con antecedentes por porte de arma blanca, sin órdenes vigentes, fue puesto a disposición de la justicia.

El capitán Danilo Muñoz, de la 4ª Comisaría de Concón, entregó detalles de la aprehensión.

"El día de hoy a eso de las 14:20 horas, personal policial que desarrolla servicio de convenio 11-14 con la Dirección de Seguridad Pública de la comuna de Concón, efectuaban patrullajes preventivos por la comuna, específicamente en calle San Agustín, donde divisan a un hombre que manipulaba un elemento de similares características a un arma de fuego".

Complementó que "a raíz de ello, y con cooperación del demás personal policial, se procede a su fiscalización y se incauta un arma de fuego tipo revólver, con cinco municiones calibre nueve milímetros, sin percutar, modificadas también en su estructura".

El detenido, un hombre de 17 años, chileno con antecedentes por porte de arma blanca, sin órdenes vigente, se mantiene en custodia en dependencia de la 4.ª Comisaría para ser puesto a disposición del tribunal competente.

Muñoz indicó que "esta fiscalización obedece a servicios preventivos y focalizados que desarrolla Carabineros de nuestra comuna en conjunto con Seguridad Pública y se mantienen de refuerzo en los sectores amagados y en base a una georreferenciación y focalización delictual para aumentar la sensación de seguridad a toda la comuna".

