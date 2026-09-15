Detienen a adolescente de 15 años acusada de parricidio frustrado en Valparaíso: Bebé de cinco meses permanece en riesgo vital

Una adolescente de 15 años fue detenida por el delito de parricidio frustrado, tras intentar asfixiar a su hijo de 5 meses en la ciudad de Valparaíso.

El hecho que quedó bajo investigación del Ministerio Público se produjo el lunes 14 al interior de la Residencia para Madres Adolescentes, administrada por la Fundación Patronato de los Sagrados Corazones, organismo colaborador del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia.

Según consigna T13, el lactante, que permanece en riesgo vital, fue trasladado desde el hogar hasta el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, luego de presentar signos de asfixia.

Durante la atención médica, los profesionales encontraron una bolsa en el interior de su boca, pero pesee a aquello lograron reanimarlo.

En primera instancia, la madre había declarado a los cuidadores del recinto que el menor se habría tragado el objeto de forma accidental mientras jugaba con él.

Sin embargo, los antecedentes recopilados por la Fiscalía apuntan a que el lactante habría intentado asfixiar a su propio hijo, lo que deberá ser esclarecida durante la investigación.

Y durante la audiencia de control, la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) solicitó extender el plazo de la detención debido a que existen peritajes en desarrollo.

La fiscal Javiera Torres detalló que "el tribunal accedió a la solicitud del Ministerio Público de ampliar la detención hasta este jueves 17, ya que se encuentran pendientes las diligencias encomendadas a la Brigada de Homicidios de Valparaíso, que tienen por objeto esclarecer las circunstancias de estos hechos, y en particular, cómo quedó al alcance de este bebé una bolsa con la cual se asfixió finalmente".

Finalmente, la persecutora añadió que el estado de salud del lactante es un factor crítico para el proceso penal. "El bebé se encuentra en riesgo vital, y por lo tanto estas diligencias son esenciales para establecer la calificación jurídica de estos hechos y realizar la imputación de cargos para este próximo jueves".

Por su parte, desde el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia confirmaron que “se produjo un hecho gravísimo que comprometió la salud e integridad física de un lactante de cinco meses de vida”.

Subrayaron que el equipo de la residencia aplicó los protocolos de emergencia, coordinando el traslado del lactante al recinto de salud.

Sobre el actual estado del bebé, informaron que “permanece internado en un centro asistencial de la región, donde recibe atención médica especializada, siendo su evolución y recuperación la prioridad absoluta en estos momentos”.

Los antecedentes los remitieron al Ministerio Público y se instruyó una fiscalización extraordinaria y la activación de los mecanismos de supervisión técnica a la residencia, además de asegurar el apoyo psicosocial y las medidas de resguardo correspondientes dentro del marco legal vigente.

(Imagen referencial)

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