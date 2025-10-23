Detienen a acusado de participar en fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso

Carabineros detuvo a un acusado de colaborar en la fuga de tres internos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso.

La investigación permitió individualizar al sujeto, por lo que se emitió una orden de detención para concretar su captura.

El hombre será formalizado este jueves, según informó la Fiscalía Regional de Valparaíso

Cabe recordar que este hecho se produjo el viernes 15 de agosto y fue protagonizado por Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), Jairo Adonis González Miranda (25) y Juan Israel González Quezada (27), todos condenados por homicidios.

Este suceso fue detectado por un funcionario de Gendarmería que vio a los reclusos deslizarse desde el techo del penal, a través de una tirolesa de acero, cuya cuerda estaba atada a un vehículo estacionado afuera de la unidad.

Cabe recordar que los reos fueron capturados en la plaza de peaje El Totoral, en la comuna de Copiapó, el sábado 23 de agosto.

Tras ser nuevamente detenidos, los reclusos fueron enviados hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad en la región Metropolitana.

PURANOTICIA