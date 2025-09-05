Detienen a 17 integrantes de banda que sustraía containers desde el puerto de San Antonio usando armas de fuego

La Policía de Investigaciones (PDI) allanó un lugar que funcionaba como casino clandestino en la comuna de La Pîntana, región Metropolitana.

Según antecedentes policiales, este procedimiento fue parte de una investigación por delitos de robo con intimidación, hurto, hurto agravado, lavado de activos y asociación ilícita.

Además de este allanamiento, se realizaron irrupciones en 28 domicilios de las regiones Metropolitana, Valparaíso y Maule, donde detectives detuvieron a 17 integrantes de una asociación criminal dedicada a sustraer containers desde el puerto de San Antonio.

Durante el operativo policial, se allanaron cuatro casinos clandestinos con los que los líderes blanqueban los dineros ilícitos, para este mismo fin la banda utilizaba dos botillerías, un minimarket y locales de venta de todo tipo de especies.

PURANOTICIA