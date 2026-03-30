Detenido por golpiza que le causó la muerte a una joven en Valparaíso tendría amplio prontuario y habría intentado huir de Chile

A casi una semana de la muerte de Camila Ponce, joven de 21 años que fue brutalmente agredida por un conductor en medio de un conflicto vial en la avenida España de Valparaíso, se concretó la detención del presunto autor del ataque en Colchane, en la zona limítrofe de la región de Tarapacá con Bolivia.

El caso generó conmoción en la Quinta Región, luego que la víctima falleciera en el Hospital Carlos van Buren producto de la gravedad de sus lesiones, tras un hecho de violencia ocurrido en plena vía pública, entre el Nudo Barón y el sector Yolanda.

En ese contexto, Pedro Delgado, abogado de la familia, valoró el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), aunque con críticas a Carabineros. "Esto originalmente estuvo en manos de Carabineros durante cuatro o cinco días, y tuvo cero avance. Y la PDI en menos de 24 horas ya tenía identificada a la persona, incluso llegaron a la casa donde él vivía. Estaba el vehículo en cuestión, pero ya se había dado a la fuga. La persona está identificada, o sea, hay claridad que sería él", sostuvo.

El profesional de las leyes también manifestó que espera que el imputado sea trasladado a la región de Valparaíso y puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su formalización, donde solicitarán la medida cautelar más gravosa. En esa línea, advirtió que "hay un riesgo para la sociedad, ya que estamos hablando de una persona que no tiene control de impulsos, que le arrebató la vida de la forma más brutal a una adolescente, a una estudiante y destruyó a una familia completa".

Asimismo, indicó que el detenido en el norte mantiene un amplio prontuario, detallando que posee cuatro órdenes de detención por distintos delitos, además de otra causa vigente. En ese sentido, afirmó que "estamos hablando de un criminal de uso, o sea, una persona que se maneja en el tema y evidentemente acá, afortunadamente fue detenido, porque era lo más probable que hubiese querido arrancar del país".

Respecto a la calificación jurídica de los hechos, Delgado sostuvo que la defensa de la familia apunta a acreditar un delito de femicidio no íntimo. "Estamos hablando de un femicidio, un femicidio no íntimo, porque aquí claramente no hay vínculo entre ellos, pero sí acá hay un menosprecio en la calidad de mujer de Camila y por eso creemos que ese fue el eje central de la brutalidad. Estamos hablando del típico machito que probablemente no le guste que una mujer o una adolescente o una niña menudita lo reprenda por su mal conducir y en una discusión, no se controló y la mató".

Finalmente, subrayó que buscarán la máxima sanción penal posible, indicando que "la pena más alta es presidio perpetuo y dado que entendemos que hay agravantes, claramente nosotros creemos que tiene que estar en el el tope. Eventualmente si no fuera femicidio, el homicidio calificado también tiene la pena de precio perpetuo".

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