Detenido por femicidio en Cartagena escribió una carta para hacer pasar el crimen como un suicidio: quedó en prisión preventiva
Lunes 13 de octubre de 2025 17:22
El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó prisión preventiva para un hombre de iniciales C.R.A.B., por el femicidio de su cónyuge en la comuna de Cartagena, hecho registrado el jueves 9.

En la audiencia se conoció que el sujeto intentó simular un suicidio de la mujer, dejando una carta y un cable eléctrico

El Ministerio Público solicitó la máxima cautelar contra el imputado al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad.

El fiscal (s) de San Antonio, Ricardo Mendez, detalló que el imputado habría intentando encubrir el crimen.

“Esto es, dejar una misiva suicida con su puño y letra, colgar un cable eléctrico desde una viga, el que no tiene la capacidad para resistir un cuerpo, ni presentar señales de haber sido cortado o siquiera anudado. Además, la víctima presentaba lesiones propias de un estrangulamiento y no de un suicidio”, explicó.

Cabe señalar que el tribunal determinó un plazo para la investigación de 90 días.

