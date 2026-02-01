Detectives investigan triple homicidio frustrado con arma de fuego en San Antonio

Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) San Antonio se encuentran desarrollando diligencias investigativas por el delito de homicidio frustrado con arma de fuego, ocurrido durante la madrugada en la comuna de San Antonio.

Según informó el comisario Pablo Alegría Guerrero, jefe de la BH San Antonio, el hecho afectó a tres personas adultas —dos de sexo masculino y una femenina— quienes se desplazaban en un vehículo particular cuando, a la altura de un cruce de la comuna, fueron interceptadas por sujetos desconocidos que les dispararon con un arma de fuego.

A raíz del ataque, las víctimas resultaron gravemente lesionadas y fueron trasladadas de urgencia hasta el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, donde permanecen bajo atención médica.

En paralelo, detectives de la BH, junto al Laboratorio de Criminalística Regional Valparaíso, realizan el trabajo especializado en el sitio del suceso, donde se levantó diversa evidencia balística. Estas pericias buscan establecer la dinámica de los hechos y determinar la identidad de los autores del ataque.

