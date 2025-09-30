Detectives de la PDI fueron agredidos por una turba durante operativo en Rodelillo: detuvieron a sujeto con amplio prontuario

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI detuvieron en el sector de Rodelillo, en la parte alta de la comuna de Valparaíso, a un sujeto chileno, mayor de edad, por infracción a la Ley de Drogas y receptación flagrante, además de mantener seis órdenes de detención pendientes por distintos ilícitos.

El procedimiento se desarrolló en el pasaje María Labrín, donde los oficiales –mediante el análisis criminal– dieron con un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol, color blanco, en cuyo interior se encontraba el imputado.

Al intentar realizar el control de identidad, el individuo descendió rápidamente del automóvil con la intención de evadir a los detectives, siendo detenido en el lugar.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales fueron atacados por un grupo de aproximadamente 10 personas, quienes lanzaron piedras contra los carros institucionales, resultando con daños menores.

Cabe hacer presente que, pese a la agresión, los detectives resultaron sin lesiones.

En el registro superficial de las vestimentas del detenido, se incautó un teléfono celular marca Xiaomi con encargo por robo, 0,64 gramos de clorhidrato de cocaína y 12,48 gramos de cannabis sativa.

Asimismo, se verificó que el sujeto mantiene seis órdenes de detención, entre ellas, receptación de vehículos y robos con violencia en supermercados y en locales comerciales de Valparaíso, Viña del Mar y Quilpué, además de ilícitos cometidos en la garita de microbuses de Placilla.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Valparaíso, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de la Ciudad Puerto para ser formalizado.

(Imagen referencial)

