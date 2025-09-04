Detectan traslado de 16 kilos de marihuana que se venderían en fondas de Valparaíso y Viña

Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), de la PDI Valparaíso, en un trabajo conjunto con el Ministerio Público, lograron la detención de un sujeto chileno, mayor de edad, quien fue aprehendido en la ruta 5 Norte, mientras trasladaba 16 kilos de cannabis sativa desde Calama a la zona central.

La droga, avaluada en cerca de $80 millones, pretendía ser comercializada durante Fiestas Patrias en diversas fondas que se van a realizar en Viña del Mar y Valparaíso, periodo en que se incrementa la venta y consumo de sustancias ilícitas.

Gracias al trabajo de análisis policial y a diferentes técnicas investigativas, se logró neutralizar el ingreso de marihuana a la zona, afectando directamente a las redes de distribución que abastecen a distintos sectores de las comunas.

Por instrucción del Ministerio Público, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso para su respectivo control de detención.

PURANOTICIA