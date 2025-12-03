Detectan productos navideños con Sello SEC adulterados en operativo de fiscalización en Mall Chino de Viña del Mar

Con el objetivo de garantizar una Navidad segura para las familias de la región de Valparaíso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), la Seremi de Energía de Valparaíso y el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), desplegaron un operativo de fiscalización en Viña del Mar, revisando guirnaldas eléctricas y otros productos asociados a la decoración navideña.

El propósito es evitar la comercialización de artículos sin certificación, que podrían provocar cortocircuitos, electrocuciones o incendios en los hogares.

En este contexto, autoridades de estos organismos llegaron hasta el Mall Chino de 5 Oriente, en la Ciudad Jardín, para verificar que los productos eléctricos ofrecidos al público contaran con el obligatorio Sello SEC, revisando especialmente las guirnaldas navideñas, uno de los artículos más demandados en diciembre.

Según cifras de la SEC, entre enero y noviembre de 2025 se han certificado 545.067 unidades de guirnaldas navideñas, lo que representa un 5% más que las 518.934 registradas en igual período de 2024 a nivel nacional. Además, se han formulado cargos contra 25 empresas importadoras que ingresaron al país más de 122 mil kilos (más de 600 mil unidades) de guirnaldas sin certificar. Las autoridades recordaron que la certificación es obligatoria únicamente para las guirnaldas que se conectan a la red eléctrica, mientras que las luces a pilas o solares no requieren SELLO SEC.

A nivel regional, la SEC informó que durante 2024 cursó 14 sanciones por un total de 820 UTM; de esas, 5 locales fueron por luces navideñas, con un total de 280 UTM. Mientras que, en lo que va de 2025, ya se han aplicado 8 sanciones que suman 390 UTM, lo que corresponde a más de 23 millones de pesos, además de la realización de 34 fiscalizaciones y procesos sancionatorios que aún se encuentran en proceso de cierre.

La seremi de Energía, Anastassia Ottone, destacó que “nuestro llamado es a comprar en el comercio establecido, revisar que los productos tengan el Sello SEC y escanear el código QR, para evitar riesgos como cortocircuitos, electrocuciones o incluso incendios en los hogares. También invitamos a hacer un uso eficiente de la energía: apagar y desenchufar las luces navideñas y alargadores cuando salimos de casa o al momento de dormir. Así no solo reducimos el consumo eléctrico, sino que también prevenimos riesgos por sobrecalentamiento. De esta manera, todas y todos podremos disfrutar unas fiestas seguras y tranquilas junto a nuestras familias".

Por su parte, el director regional de la SEC, Patricio Velásquez, explicó que "estamos desarrollando un plan de fiscalización en locales comerciales, principalmente en aquellos que venden productos eléctricos como luces navideñas. El objetivo es verificar el cumplimiento de las obligaciones de certificación, especialmente la presencia del código QR del Sello SEC. Hoy hemos visitado este centro comercial porque el año pasado ya había sido fiscalizado y sancionado. Sin embargo, nuevamente hemos detectado luces navideñas sin certificar y, además, cajas manipuladas para aparentar una certificación que no corresponde. Esta situación será considerada en el proceso sancionatorio que iniciaremos contra este local comercial".

Tras la fiscalización, se solicitó el retiro inmediato de todas las luminarias navideñas que presentaban Sello SEC adulterado, así como aquellas que no contaban con certificación, para resguardar la seguridad de las personas que compran en este lugar. Cabe señalar que este centro comercial, conocido como Mall Chino AHU, ya había sido sancionado por la SEC en diciembre de 2024 con una multa de 50 UTM y actualmente enfrenta un nuevo proceso sancionatorio por incumplimiento de la normativa.”

En tanto, el director regional del Sernac, Patricio Unanue, señaló que “llamamos a los consumidores a preferir productos con etiquetas en español y que cuenten con verificadores de seguridad, como el sello SEC. Recordamos que la Ley del Consumidor exige a los proveedores contar con rotulación que incluya información sobre uso, contenido y composición, siempre en idioma español. Además, tienen la obligación de entregar boleta. Como consumidores, tienen el derecho a la garantía legal por seis meses, pudiendo solicitar la devolución del dinero, cambio o reparación gratuita si el producto sale defectuoso”.

CONSEJOS PARA EL CONSUMIDOR

• Busque el Sello SEC: Siempre compre luces navideñas que cuenten con el Sello SEC, ya que esto garantiza que son seguras.

• Verifique el código QR: Escanee el código QR del Sello SEC para confirmar la certificación y obtener información del producto.

• Evite compras informales: No compre en la calle ni a vendedores ambulantes. Prefiera el comercio establecido.

• Use productos adecuados para exterior: Si va a decorar exteriores, asegúrese de que las luces indiquen en su caja “Para Uso Exterior”.

• Revise sus luces antiguas: Si reutiliza luces de años anteriores, verifique que no tengan cortes o fisuras. Si están dañadas, deséchelas.

