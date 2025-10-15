Detectan nueva mancha oleosa en la bahía de Quintero: Armada investiga este posible nuevo episodio de contaminación

Un posible nuevo episodio de contaminación se registró durante la mañana de este miércoles 15 en la bahía de Quintero, desde donde llegaron reportes hablando de la presencia de una mancha oleosa en el litoral norte de la región de Valparaíso.

Consultada la Capitanía de Puerto de Quintero, confirmaron la presencia de una sustancia desconocida en el mar, por lo que se inició un procedimiento marítimo para investigar de qué se trata el contenido y cuál fue su fuente de origen.

"Se recibe información respecto al avistamiento de una mancha que se encuentra suspendida sobre la bahía de Quintero, atribuible posiblemente a una mezcla oleosa", indicó el capitán de puerto de Quintero, comandante Ricardo Cartes.

Debido a esta situación, se dispuso el zarpe de la unidad marítima de la Armada, con el propósito de cuantificar y verificar la consistencia de esta sustancia, además de efectuar la toma de muestra y poder dimensionar la magnitud de esta mancha.

La autoridad marítima en la zona exlpicó que esto se hizo con el propósito de "poder establecer las líneas de acción respecto a la eventual medida de mitigación y contención", aunque "no pudiendo hasta el momento atribuir la fuente de origen".

El comandante Cartes concluyó indicando que "son informaciones que se mantienen en desarrollo y en investigación por parte de esta Capitanía de Puerto. Nos mantendremos en el sector cuantificando e identificando la naturaleza de esta observación".

Cabe recordar que esta situación se suma a la registrada hace sólo algunos días, donde trabajos de excavación de la empresa Aguas Pacífico, a cargo del proyecto de desalinizadora en Puchuncaví, también originó el vertimiento de una mancha que volvió de color turquesa el agua en esta comuna del litoral norte de Valparaíso.

