Detectan más de US$ 10 millones en mercancías ilícitas en San Antonio: incautan desde cosméticos a productos tecnológicos

Mercancías ilícitas avaluadas en más de US$10,49 millones fueron detectadas en el puerto de San Antonio gracias a la primera versión de la Operación Conosur y Región Andina, un inédito despliegue internacional desarrollado entre el 29 de abril y el 30 de junio.

La iniciativa reunió a las aduanas y organismos de control de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, bajo la coordinación de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el comercio ilícito en la región.

En Chile, el operativo fue liderado por el Servicio Nacional de Aduanas, con el apoyo estratégico del Ministerio Público, la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros, Directemar y equipos de la UNODC, consolidando un trabajo interinstitucional orientado a reforzar los controles sobre el comercio exterior.

MÁS DE 18O PROCEDIMIENTOS

Durante los dos meses que se extendió la operación, y gracias al intercambio de información en tiempo real entre los países participantes, la Aduana de San Antonio concretó 181 procedimientos positivos, permitiendo sacar de circulación una amplia variedad de mercancías ilegales.

Entre las principales incautaciones destacan:

56 toneladas de precursores químicos , destinados a la elaboración de drogas sintéticas.

553.289 productos tecnológicos , entre accesorios, audífonos y cables, avaluados en casi US$3 millones .

276.828 artículos de cosmética y perfumería , valorizados en US$1,72 millones .

113.500 juguetes , correspondientes a un solo cargamento, con un avalúo superior a US$1,65 millones .

Además de vehículos, motos acuáticas, cobre, repuestos aeronáuticos y alimentos sin autorización sanitaria .

AUTORIDADES DESTACAN EL TRABAJO

La directora Nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, relevó el impacto de este despliegue en la seguridad nacional:

“El trabajo interinstitucional es relevante para combatir tanto el contrabando como el crimen organizado. Acá podemos mostrar resultados sobre los 10 millones de dólares en materia de incautaciones, retenciones y otros aspectos que, además, tendrán una persecución correspondiente. Hay que destacar el análisis y el trabajo conjunto para estas detecciones, que han permitido retirar productos que podrían dañar a nuestra población."

Por su parte, Alberto Areán Varela, coordinador Regional de la UNODC, destacó el valor de la estrategia conjunta:

"La Operación Conosur demostró la efectividad del análisis de riesgo y del trabajo coordinado entre las aduanas y policías que integran las unidades de control portuario de la región para enfrentar el crimen organizado y el tráfico ilícito en sus distintas modalidades. Esta labor conjunta permitió fortalecer los controles, focalizar las fiscalizaciones y obtener resultados concretos, gracias al intercambio oportuno de información..."

El seremi de Seguridad Pública, Hernán Silva, puso el foco en el riesgo social que se logró mitigar:

“Frente al crimen organizado, solo la sociedad en su conjunto, trabajando coordinada e interagencialmente a nivel internacional, puede permitir resultados tan exitosos como los que estamos constatando en esta oportunidad... Y no es solo el valor monetario: también es un beneficio social, porque son elementos falsificados (...) que llegan a Chile poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de las personas".

Finalmente, el fiscal jefe de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Regional de Valparaíso, José Antonio Uribe, catalogó el hito como histórico:

"Es claramente uno de los procedimientos más exitosos que hemos tenido como Estado de Chile, encabezado por Aduanas de Chile y particularmente por la Aduana de San Antonio, que está liderando este procedimiento internacional con un excelente resultado".

La primera versión de la Operación Conosur y Región Andina no solo dejó como resultado la detección de mercancías ilícitas por más de US$10,49 millones, sino que también consolidó una red de cooperación internacional entre los países participantes, fortaleciendo las capacidades de control sobre las cadenas logísticas del comercio exterior y reforzando la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales.

PURANOTICIA