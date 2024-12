Destapan estrategia de los dueños del terreno de la megatoma de San Antonio para elevar su valor: "Nos invitaron a quedarnos aquí"

Fue durante el estallido social de octubre de 2019 cuando cientos de personas llegaron paulatinamente a los cerros Centinela y La Virgen para comenzar a poblar lo que luego se denominaría como la Megatoma de San Antonio, un fenómeno habitacional irregular que actualmente tiene catastradas a 4.126 familias viviendo en el lugar, aunque se cree que este número podría llegar incluso a las 6 mil familias.

Como se trata de terrenos cuya propiedad pertenece a privados, se inició una larga controversia que actualmente tiene una orden judicial de desalojo en marcha, la cual se tendrá que ejecutar el 31 de enero de 2025 luego de que se lograra su postergación tras acogerse una solicitud presentada por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso para evitar que el operativo se llevara a cabo a fines de noviembre pasado.

De forma paralela, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) se trabaja en la solución definitiva a este problema, consistente en la compra de los terrenos y la regularización. Para ello, la alternativa que planteó la cartera es trabajar con los 59 comités de vecinos para que conformen cooperativas con la finalidad de comprar los terrenos y, posteriormente, postulen a proyectos habitacionales.

Es en este contexto donde Puranoticia.cl tomó conocimiento de información que apunta al origen del proceso de ocupación, en pleno estallido social, cuando cientos de familias llegaban cada vez en mayor número a los cerros Centinela y La Virgen.

Dafne Aranguez, una de las dirigentas de la megatoma de San Antonio, aseguró que "esto comenzó el 2019 durante el estallido social. El fenómeno aumentó durante el estallido y con invitación de los mismos representantes de los predios. Hay un video, que entregamos a Contraloría, donde aparece el dueño y el representante, que nos invitan a quedarnos e incluso hablan de precios. Esto fue una clara estrategia para inflar el valor del suelo. Eso hemos tratado de hacerlo evidente".

Consultada en específico respecto a estos dichos, los cuales habrían tenido lugar en la sede de Aguas Saladas en enero del año 2020, la representante de los habitantes de este espacio sostuvo a Puranoticia.cl que "nos invitaron a quedarnos aquí, a formar familias, a hacer comunidad, con la promesa de que nos iban a vender".

La dirigenta también precisó que fue el representante de la inmobiliaria el que les dijo estas palabras en enero del 2020, instancia donde les señaló que "construyéramos en forma ordenada, que hiciéramos comunidad, que construyéramos casas bonitas y que sacáramos a los 'malos elementos', que ellos nos iban a vender (los terrenos), ya sea por comité, cooperativa o que viéramos el elemento o el mecanismo".

"Esto fue para inflar el costo del suelo. Cuando llegamos, acá había una deuda histórica de las contribuciones porque esto era un bosque y un basural. Gastamos camionadas y nosotros mismos estuvimos limpiando y sacando la basura. Después nos invitan pero no tenía para subirle el valor al suelo, porque el avalúo fiscal actual es de $22 mil millones, no $56 mil millones como ellos están pidiendo", continuó Aranguez.

La representante de la megatoma también indicó a Puranoticia.cl que "esto no se les escapó de las manos, sino que lo tenían todo planificado porque no fue sólo una reunión, sino que fueron tres o cuatro donde fueron bien claritos. Ellos nos decían cómo vamos a trabajar, qué sectores tendrán más valor y que tendrán que hacer modificaciones que se consideran en todos los proyectos. Nos dieron toda una charla".

Esta presunta estrategia de los dueños de los predios en cuestión tuvo su segunda etapa dos años más tarde, cuando el 2021 presentan acciones judiciales que derivan en la orden de la Corte Suprema de llevar a cabo el desalojo de las miles de familias. "Nos ponen después el desalojo los mismos dueños, después de habernos invitado y de haber tenido más de una reunión con los dueños", explicó la dirigenta.

Respecto a las soluciones en las que se avanzan, donde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo propone la creación de cooperativas para comprar los terrenos, Aranguez indicó que "el Gobierno nos viene a imponer un margen de cooperativas para poder adquirir nuestros terrenos –porque siempre hemos dicho que no queremos nada regalado, en el concepto de que entendemos que por Constitución tenemos derecho a un subsidio para adquirir un inmueble porque somos un Estado subsidiario– pero este margen de cooperativas no tiene ninguna factibilidad en el territorio".

¿Por qué? La dirigenta explicó que "nos están imponiendo una solución que no es factible porque muchos quedarán fuera porque, para hacer una cooperativa te piden documentación de un trabajo fijo e indefinido, entonces el 70% queda fuera. No van a calificar en la banca para los subsidios hipotecarios que nos quieren dar. El 65,2% de este catastro de 4.126 familias, que lo dice el mismo Gobierno, somos del 40% más vulnerable. Entonces el Gobierno no se está haciendo responsable".

También apuntó al titular del Minvu, el ministro Carlos Montes, de quien dijo que "está evadiendo la resolución 355 donde puede expropiar. Está evadiendo, no están considerando la ley que está vigente desde diciembre del 2023, la Ley de Desastres y Emergencias para el problema habitacional, donde se abre a la expropiación y que usen nuestros subsidios para hacer el equipamiento, que para eso ocupen los subsidios, para poder urbanizar. Pero no, quieren cobrarnos el terreno, cobrarnos subsidio hipotecario –con deuda a largo plazo– y que nosotros paguemos todo".

Finalmente indicó que el origen de la megatoma de San Antonio se explica por una "acumulación de malas gestiones", partiendo por las políticas habitacionales de los gobiernos de turno, pero que se complica aún más con la pandemia y el peligro de contagios, donde muchas familias deben dejar las casas donde vivían en condición de allegados, dando vida de esta forma a esta masiva ocupación en la comuna porteña.

PURANOTICIA