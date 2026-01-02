Destacan operativos municipales que durante el 2025 reforzaron la limpieza, la salud y la prevención en los cerros de Valparaíso

Con un balance positivo, la Municipalidad de Valparaíso realizó un recuento de los operativos ejecutados durante 2025 en los cerros de la comuna, iniciativas desarrolladas a través de las Oficinas Municipales de Zona (OMZ) y coordinadas estrechamente con las juntas de vecinos de los distintos territorios.

A lo largo del año, se desplegó una variada oferta de servicios municipales, directamente en los barrios donde reside gran parte de la población porteña, acercando soluciones concretas en materias de limpieza, salud, bienestar animal, prevención de riesgos y asesoría jurídica.

La alcaldesa Camila Nieto indicó que “durante todo este 2025 hemos desarrollado un trabajo intenso y sostenido en los 42 cerros de Valparaíso, llevando el municipio directamente a los barrios, en coordinación permanente con las juntas de vecinos. Los operativos de limpieza, salud, esterilización, prevención de riesgos y apoyo sociojurídico reflejan nuestro compromiso con una ciudad más justa y equitativa, donde los servicios municipales lleguen a quienes más lo necesitan. Este balance positivo da cuenta de una gestión que pone a las personas y a los territorios en el centro, fortaleciendo la organización comunitaria y la calidad de vida en nuestros cerros”.

Uno de los ejes más relevantes fue la ejecución de los operativos de limpieza “Todo a la Calle”, de los cuales se realizaron 47 durante 2025. Estas jornadas permitieron el retiro de desechos domiciliarios, cachureos, basura y maleza, alcanzando un promedio superior a las 26 toneladas de residuos por operativo. El de mayor magnitud se llevó a cabo el 18 de octubre en calle Aquiles Ramírez, donde se retiraron 67 toneladas de desechos.

En materia de bienestar animal, se realizaron 102 operativos de esterilización canina y felina en distintos cerros de Valparaíso, logrando esterilizar a más de 5 mil animales, contribuyendo al control de la población animal y a una convivencia más segura en los barrios.

La Red de Salud Popular, dependiente de la Corporación Municipal, también tuvo una presencia activa en los territorios, concretando 46 operativos de oftalmología y audiología durante el año. Estas atenciones beneficiaron especialmente a personas mayores, acercando prestaciones de salud a sectores donde el acceso suele ser más complejo.

En el marco del Plan Estival y como parte de las acciones preventivas frente a incendios, la Dirección de Seguridad Ciudadana realizó entre octubre y diciembre un total de 8 capacitaciones en Riesgos y Desastres, orientadas a fortalecer la preparación comunitaria y promover la prevención en zonas de mayor vulnerabilidad.

Finalmente, durante 2025 se desarrollaron 15 operativos sociojurídicos en los cerros, instancias que permitieron a vecinos y vecinas acceder a asesoría legal y capacitaciones en diversas materias, reforzando el acompañamiento municipal en los territorios.

PURANOTICIA