Destacan nuevas herramientas para combatir al crimen organizado en la región de Valparaíso

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, valoró el anuncio del Ejecutivo de nuevas herramientas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

La propuesta contempla medidas para impedir que líderes criminales continúen operando desde las cárceles, mediante regímenes penitenciarios más estrictos, además de crear un registro nacional de organizaciones criminales y establecer nuevas herramientas para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública.

La vocera regional sostuvo que "el crimen organizado ha cambiado, una realidad que también vemos en nuestra región. Frente a eso, el Estado no puede quedarse atrás. Por eso, el Gobierno está impulsando nuevas herramientas que fortalezcan la capacidad de combatir estas organizaciones criminales, golpear sus estructuras, evitar que sigan operando desde las cárceles y recuperar el control para dar más seguridad a las familias de la región de Valparaíso".

Uno de los principales anuncios contempla entregar nuevas facultades a Gendarmería de Chile para establecer regímenes penitenciarios diferenciados y más estrictos para condenados vinculados al crimen organizado y al terrorismo.

Estas medidas podrán incluir restricciones a comunicaciones, visitas, traslados y beneficios penitenciarios, con el objetivo de impedir que personas condenadas continúen dirigiendo y coordinando actividades ilícitas desde los recintos penales.

En este sentido, el seremi de Justicia, Rafael González, indicó que "la seguridad penitenciaria juega un rol fundamental, ya que los establecimientos penitenciarios no pueden ser lugares desde los cuales se siga planificando y cometiendo delitos".

Para ello, explicó que se debe "avanzar en el plan de infraestructura, en el que nuestra región se encuentra considerada, así como implementar medidas de control que se sumen a las ya existentes, es fundamental para cortar carreras delictuales y, principalmente, para desbaratar organizaciones criminales que, hasta ahora, a pesar de estar recluidas, continúan operando".

REGISTRO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

Entre las nuevas herramientas se propone la creación de un registro de organizaciones criminales, con mayor foco en la responsabilidad penal de sus integrantes. Al mismo tiempo, el Ministerio Público continuará acreditando la participación individual de cada imputado conforme a las reglas generales del proceso penal.

La propuesta también establece un procedimiento institucional para que una agrupación pueda ser declarada organización terrorista o de crimen organizado, con participación del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional, del Presidente de la República y del Senado, que deberá aprobar la declaración por dos tercios de sus integrantes en ejercicio.

“Estamos dando un paso decisivo para que quienes integran organizaciones criminales creadas para delinquir enfrenten consecuencias más duras. No basta con perseguir los delitos individualmente, también debemos desarticular las organizaciones, sus redes y su capacidad de coordinación”, señaló la seremi Pérez.

PURANOTICIA