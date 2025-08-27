Destacan exitoso traslado aéreo de corazón desde Santiago al Hospital Fricke de Viña del Mar

La Sección Aérea de Carabineros de Valparaíso realizó un exitoso traslado de un corazón desde el Hospital Militar hacia el Hospital Dr. Gustavo Fricke de Viña del Mar.

El operativo se coordinó y se concretó en un breve lapso de tiempo, ya que la premura demandaba de la máxima eficacia y rapidez para el éxito del traslado del órgano que debía ser trasplantado a una paciente internada en el establecimiento de salud.

“La tripulación de la Sección Aérea Valparaíso fue activada para realizar un traslado de órganos junto al equipo primario desde el Hospital Militar ubicado en Santiago hasta el Hospital Gustavo Fricke. El trayecto se realizó en 30 minutos gracias a la versatilidad del helicóptero, resultando toda la operación un éxito", detalló el capitán Diego Biso, jefe de la Sección Aérea de Carabineros Valparaíso.

Este despliegue se enmarca en el convenio de colaboración vigente entre el Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota (SSVQ) y la Zona de Carabineros Valparaíso, permitiendo la realización de traslados y evacuaciones aeromédicas.

