Destacan disminución del comercio ambulante ilegal en las calles del centro de San Antonio: "El cambio ha sido radical"

Autoridades de San Antonio y de la región de Valparaíso llegaron hasta la avenida Centenario para presentar el programa «Denuncia Seguro», plataforma gratuita y anónima disponible las 24 horas del día mediante el número *4242.

Durante el recorrido, se entregó información a vecinos sobre su uso y alcance.

De igual forma, se destacó el avance logrado en menos de un año, con una notoria disminución de vendedores ambulantes en el sector.

Desde la Municipalidad de San Antonio valoraron el trabajo conjunto con Carabineros, la Delegación Presidencial y la Cámara de Comercio, recalcando que el centro “es de todos los sanantoninos” y que no se permitirá el regreso del comercio ilegal.

Desde la Cámara Detallista de Comercio, su presidente, Rafael Letelier, afirmó que el cambio “ha sido radical”, permitiendo recuperar el tránsito peatonal y mejorar las condiciones para el comercio establecido.

En tanto, desde el Gobierno, la seremi de Seguridad, Alejandra Romero, y la delegada presidencial Carolina Quinteros valoraron el trabajo interinstitucional sostenido desde enero, que ha permitido reforzar la seguridad y liberar espacios públicos.

Cabe hacer presente que para comunicarse directamente con Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San Antonio está disponible el fono 1210.

