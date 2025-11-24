Destacan avances de megaproyecto habitacional para 384 familias de San Antonio: 43% de «Altos del Valle» ya está construido

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) visitó la comuna de San Antonio para constatar el avance de dos proyectos sociales. Uno de ellos corresponde al condominio «Altos del Valle», destinado a 384 familias, agrupadas en cuatro comités habitacionales, y que a la fecha tiene un 43% de su obra construida.

Este proyecto, enmarcado en el Plan de Emergencia Habitacional, que a nivel regional lleva un 77%, se destaca por estar emplazado en una zona estratégica del sector Bellavista, a minutos del centro de la comuna y cerca de establecimientos educacionales, supermercados y de la locomoción colectiva.

En cuanto a las especificaciones técnicas, los departamentos se encuentran divididos en 24 torres de cuatro pisos. Contará con sedes sociales, juegos infantiles, áreas verdes y estacionamientos para los residentes del condominio.

La seremi de Vivienda, Belén Paredes, manifestó que "se trata de un proyecto que alcanza los estándares más altos del Minvu, departamentos de 58 m2, con eficiencia energética, con accesibilidad en un barrio que se conecta a pocos minutos del centro neurálgico de la ciudad. Nos sentimos muy felices de que este proyecto alcance un importante avance de obras, tal como lo hemos comprometido".

La directora (s) de Serviu, Nerina Paz, comentó que "la obra se suma a proyectos que ya se han realizado en el sector y va consolidando así un barrio que contempla distintas décadas de intervención pública a través de nuestros programas, y que también va dando cuenta de cómo ha ido cambiando el estándar en décadas y el día nos encontramos en un proyecto que tiene alrededor de un 40% de avance con un metraje que supera los 58 metros cuadrados, a su vez también tiene un confort y eficiencia energética que permite a las familias tener un mejor estándar térmico”.

Por su parte, Lorena Vivas, dirigenta del comité Fuerza Colectiva, señaló que "para nosotros es fundamental ver el avance. Es fundamental para las familias que no que viven acá en el sector, saber que el sueño de la casa propia se está haciendo realidad día a día, porque es algo que hemos esperado por mucho tiempo”.

PEQUEÑO CONDOMINIO AL 44%

«Altos del Valle» no es la única obra que tiene un importante progreso, ya que el Minvu también recorrió las faenas del pequeño condominio «Olegario Henriquez», que pese a haber iniciado en junio de este año, ya lleva un 44% de avance.Consta de 7 viviendas, con envoltura térmica, ubicadas cerca de recintos de salud, educación y supermercados.

Elizabeth Salinas, representante del comité Fuerza Esperanza, destacó que "veo que van a mil por hora, veo que el sueño de los niños está por cumplirse, de estar adentro de sus casas. Es una emoción que no le podría explicar con palabras. Me imagino a los niños allá adentro, que anhelan su casa. No tengo palabras para expresar la alegría que siento, el agradecimiento que siento”.

