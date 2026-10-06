Desprendimiento de tierra en sector del Puente Capuchinos generó alta congestión vehicular en la Av. España

Un nuevo desprendimiento de tierra se produjo la tarde de este martes en la Avenida España en la ciudad de Viña del Mar.

El deslizamiento mantuvo bloqueada la primera pista de circulación, en sector del Puente Capuchinos, en dirección hacia el centro de la Ciudad Jardín.

La emergencia, a la altura de Caleta Abarca, provocó gran congestión vehicular en el sector, afectando el normal desplazamiento de los automovilistas, lo que se suma a la copiosa lluvia que ha caído en la zona.

Autoridades hicieron un llamado a los conductores para extremar las precauciones, reducir la velocidad y preferir rutas alternativas.

Cabe señalar que desde TransporteInforma Región de Valparaíso señalaron: "Precaución, semáforos apagados en las intersecciones de Von Schroeders con Arlegui y Av. Valparaíso, en Viña Del Mar. Transitar con precaución, a velocidad moderada y dar preferencia al cruce de peatones".

PURANOTICIA