Despliegue policial en San Felipe y Catemu termina con cuatro detenidos y 18 infracciones

Un largo despliegue operativo de Carabineros en las comunas de San Felipe y Catemu, al interior de la región de Valparaíso, permitieron obtener positivos resultados en materia de seguridad pública y control del delito.

En menos de 12 horas, la policía uniformada detuvo a dos personas en Catemu, las que conducían sin su licencia profesional. Asimismo, cursaron 18 infracciones por hechos asociados a tránsito y consumo de alcohol en la vía pública.

En San Felipe, en tanto, se detuvo a un individuo por el delito de robo en lugar no habitado, tras concurrir a un procedimiento en la botillería «Maipú», donde fue sorprendido al interior del local luego de ingresar mediante un forado en el techo.

La policía detalló que el detenido tiene 23 años, pero que a pesar de su edad ya mantiene un amplio prontuario policial, registrando seis detenciones durante los últimos 12 meses, contabilizando 11 reiteraciones por diversos delitos.

A ello se suma un segundo detenido, quien se encontraba al interio de un local sustrayendo diversas especies tecnológicas mediante el uso de la fuerza.

Este delincuente también mantiene un nutrido prontuario, con 18 hechos asociados a robos con violencia, robos por sorpresa, entre otros delitos.

PURANOTICIA