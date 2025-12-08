Despliegue operacional en Lo Vásquez: Carabineros entregó un balance sobre la situación actual

En el marco del masivo operativo de seguridad y tránsito desplegado con motivo de la peregrinación al Santuario de Lo Vásquez, Carabineros confirmó el fallecimiento de una persona en la Ruta 68.

La General Patricia Vásquez Muñoz, Jefe de la Zona de Carabineros Valparaíso, a cargo del operativo, lamentó la noticia y confirmó que el deceso ocurrió en la misma ruta, presumiblemente debido a un desvanecimiento. La oficial indicó que la persona venía en trayecto desde Santiago.

En sus declaraciones, la General detalló el amplio despliegue de recursos de la institución para resguardar la seguridad de los peregrinos y el tránsito vehicular. El operativo ha contado con un esfuerzo "con más de 500 Carabineros desplegados" en la zona y sus alrededores.

Como parte de los resultados preliminares informados por Carabineros, se destaca la detención de un prófugo de la justicia por el delito de conducir en estado de ebriedad. Además, se han cursado 60 infracciones de tránsito, sumado a la realización de más de 520 controles preventivos en la ruta.

