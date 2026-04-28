Despliegan operativo tras detección de zancudo transmisor del dengue en San Esteban

El equipo de la Seremi de Salud de la Oficina Provincial de Aconcagua iniciará un despliegue en terreno tras el hallazgo de huevos del zancudo Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el Dengue, en una ovitrampa instalada en la localidad de El Huape, comuna de San Esteban, frente a El Sauce –comuna de Los Andes-, zona donde ya se han detectado focos del vector. El hallazgo fue confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP) y se trata del primer foco detectado en dicha comuna.

Por ello, se desplegará su estrategia en el marco de la Alerta Sanitaria por este vector, vigente desde 2023, y que tiene como fin la vigilancia epidemiológica, búsqueda activa, control químico y educación a la comunidad.

Es importante recalcar que el territorio continental de la región de Valparaíso no registra casos de Dengue autóctonos, es decir, originados en el territorio.

“Esto es un hallazgo esperable. Por ello tenemos una red de un centenar de ovitrampas instaladas en puntos clave de la provincia de Los Andes, porque el zancudo Aedes aegypti se desplaza, pero lo importante es que lo detectamos a tiempo y que estamos aplicando una estrategia que venimos desarrollando hace tres años”, indicó la seremi de Salud, Dra. Mariol Luan.

Por su parte, el jefe de la Oficina Provincial de Aconcagua de la Seremi, Mario Méndez, explicó que “serán 20 funcionarios y funcionarias las que se desplegarán en el territorio durante esta jornada en coordinación con el Municipio de San Esteban, para vigilar en el perímetro de 200 metros entorno al hallazgo realizado. Se revisarán más de 50 viviendas y mañana (miércoles 29 de abril) se aplicará control químico”.

La Seremi de Salud enfatizó su llamado a la comunidad a la prevención, diciendo que "es importante que no se acumule agua, que vaciemos floreros y cambiemos el agua constantemente de bebederos de mascotas. Eliminemos objetos en desuso, como neumáticos y revisemos las canaletas de nuestros hogares”.

Asimismo, la Dra. Luan llamó a consultar de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, malestar general. “Más aún cuando se ha visitado un país o zona con presencia del zancudo y de la enfermedad o si tiene indicios de haber sido picado por un zancudo”, detalló la autoridad.

La hembra del zancudo Aedes aegpti es capaz de tranmitir enfermedades como el Dengue y la Fiebre Amarilla. El vector mide menos de 1 centímetro, es de color oscuro y tiene marcas blancas en su cuerpo y sus patas. Las medidas preventivas a seguir son:

• Eliminar aguas detenidas que puedan transformarse en criaderos

• Vaciar recipientes con agua acumulada (maceteros, floreros, bebederos)

• Mantener tapados los depósitos de agua

• Eliminar objetos en desuso que acumulen agua (neumáticos)

• Revisar canaletas y rejillas

Ante dudas sobre el zancudo o sintomatología, se encuentra disponible el teléfono Salud Responde al 600 360 7777.

(Imagen referencial: Stephen Ausmus / Departamento de Agricultura de Estados Unidos)

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