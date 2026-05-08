“Despeñadero fiscal”: Diputado Jorge Brito advierte graves riesgos que podría traer el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional

El diputado Jorge Brito, integrante de la Comisión de Hacienda, manifestó en Puranoticia.cl su profunda preocupación tras el avance del primer trámite de la ley miscelánea impulsada por el Ejecutivo. Según el parlamentario, existe una desconexión entre los anuncios del Gobierno y la realidad técnica, advirtiendo que el proyecto podría llevar al país a un escenario de inestabilidad económica severa.

Uno de los puntos centrales de la crítica de Brito es la omisión de las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad que planteó una veintena de reparos que no fueron atendidos en el debate. El legislador advirtió que el artículo 17 transitorio es especialmente peligroso, ya que permite reasignaciones presupuestarias si no se cumple la recaudación esperada, lo que podría derivar en recortes sociales.

“No necesitamos ser de izquierda o de oposición para advertir que el país no puede avanzar hacia el despeñadero fiscal, no puede avanzar hacia perder la salud financiera y sobrepasar el límite de endeudamiento”, sostuvo el representante del Distrito 7 de la zona costera de la región de Valparaíso.

IMPACTO EN COMUNAS Y EL COSTO DE LA VIDA

Brito subrayó que la reforma no solo afecta las grandes cifras, sino el funcionamiento operativo de los municipios, citando el caso del alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien alertó sobre la falta de recursos para servicios básicos como la recolección de basura debido al alza de combustibles.

El diputado se refiere al impacto en estos tres puntos:

Déficit Fiscal: El parlamentario señaló que, de aprobarse el proyecto, el déficit fiscal aumentará , entregando un país en peores condiciones financieras de las recibidas.

El parlamentario señaló que, de aprobarse el proyecto, , entregando un país en peores condiciones financieras de las recibidas. Inflación: Atribuyó el reciente IPC del 1,2% a la falta de inyección de recursos al MEPCO , lo que ha disparado el precio de los combustibles.

Atribuyó el reciente , lo que ha disparado el precio de los combustibles. Vivienda: Cuestionó la rebaja del IVA a constructoras, señalando que ni el Gobierno ni la Cámara Chilena de la Construcción aseguran que esto se refleje en el precio final para las familias.

El congresista también criticó que el Gobierno haya unido el fondo de reconstrucción para las regiones del Biobío y Valparaíso con la reforma tributaria, sugiriendo que se utiliza a los damnificados como una herramienta de presión política.

“Tenemos el deber de intentarlo, y tenemos el deber también de construir la mayor amplitud social y política posible (...) esto no es un asunto de izquierda y de derecha, esto es un asunto de quienes viven en una burbuja y quienes conocemos la realidad de los territorios”.

De cara a la votación en Sala, programada tentativamente para la semana del 21 de mayo, la oposición se encuentra en un intenso conteo de votos. Brito estima que actualmente cuentan con entre 65 y 68 votos, necesitando 78 para frenar la iniciativa. El parlamentario apeló a la "coherencia" de sus colegas que fueron alcaldes para no votar una ley que castiga a sus propias comunidades.

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