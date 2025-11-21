Desmantelan a banda que usaba puesto informal como fachada para traficar drogas en la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso

Seis personas fueron detenidas en medio de un proceso investigativo relacionado a la venta de drogas en un transitado sector de la plaza Aníbal Pinto de Valparaíso, donde Carabineros detectó que sujetos utilizaban un local informal como fachada para traficar una serie de sustancias ilícitas como marihuana y clorhidrato de cocaína.

El procedimiento tuvo su origen en una denuncia realizada por vecinos del edificio Cooperativa Vitalicia, quienes interpusieron un recurso de protección indicando que el frontis del inmueble era utilizado por desconocidos para la venta de drogas y comercio ilegal ambulante, lo que generaba acumulación de personas y riñas.

En base a estos antecedentes, en el mes de agosto se dio inicio a una investigación por parte de la Sección OS7 de Carabineros Valparaíso, la que permitió identificar a un grupo de personas que utilizaban como fachada un puesto informal de comercio ambulante para comercializar las sustancias ilícitas a gente del sector.

El capitán Michael Avendaño, jefe operativo del OS7 de Valparaíso, comentó sobre el procedimiento que "dentro de esta investigación logramos acreditar que solamente una de las personas que investigamos reside en el mismo domicilio, en tanto que el resto de las personas investigadas provenían del sector del cerro Rodelillo, como también del sector de la subida Ecuador, todos de la comuna de Valparaíso".

En cuanto al modus operandi, el oficial de la policía uniformada detalló que los sujetos salían de sus casas y concurrirían a la plaza Aníbal Pinto para instalar el puesto de fachada y comenzar de esta manera a vender las drogas durante todo el día.

En base a estos antecedentes y a las diligencias utilizadas, entre ellas la técnica de agente revelador, se logró acreditar el delito y se solicitó la orden de entrada y registro para tres domicilios: uno en Rodelillo, uno en subida Ecuador y otro ubicado en el mismo edificio Cooperativa Vitalicia, logrando la detención de seis personas.

"Uno de ellos fue detenido por dos órdenes vigentes por el delito de receptación; en tanto que las otras cinco personas fueron detenidas por infracción a la ley 20,000, logrando incautar dinero, droga y evidencia", señaló el capitán Avendaño.

Cabe hacer presente que Carabineros del OS7 debe realizar una serie de pruebas en las sustancias y en las otras especies incautadas, para posteriormente dar cuenta del procedimiento al Ministerio Público y determinar el destino de los imputados.

