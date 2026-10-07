Deslizamiento de tierra, piedras y desechos mantiene bloqueada calle en Miraflores Bajo

Serias consecuencias ha dejado el paso del sistema frontal por la zona costera de la región de Valparaíso, donde se han registrado accidentes, deslizamientos de tierra y desprendimientos de material hacia la superficie.

Una de estas situaciones ocurrió durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre en el sector de Miraflores Bajo, en la comuna de Viña del Mar, donde cayó una gran cantidad de tierra, además de piedras y desechos.

El hecho se registró específicamente en calle Riveros Cruz, donde el material proveniente del bosque aledaño terminó sobre el pavimento.

Producto del desprendimiento, la arteria quedó inutilizada para el tránsito vehicular.

PURANOTICIA