Designan a la Dra. Christabel Jensen como nueva directora (s) del Hospital de San Antonio

El Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio (SSVSA) oficializó la designación de la doctora Christabel Jensen como la nueva directora subrogante del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio. El nombramiento llega en un momento crucial para el centro asistencial, el cual estuvo en el ojo del huracán durante los últimos meses tras la turbulenta salida de su anterior liderazgo.

La crisis interna se desató luego de que el SSVSA solicitara la renuncia no voluntaria a la exdirectora Loreto Maturana. Tras su salida, Maturana acusó públicamente que su desvinculación fue "arbitraria e ilegal", vinculándola directamente con la polémica contratación de la exministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, al interior del recinto.

Para enfrentar este complejo escenario, las autoridades apostaron por una figura interna de larga data. A través de un comunicado, el recinto hospitalario informó que Jensen, quien “se desempeñaba hasta el pasado viernes como Jefa del Consultorio de Especialidades del establecimiento”, asumirá la conducción con objetivos claros. “La Doctora Jensen trabajará para garantizar la continuidad de la atención y fortalecer el vínculo con la comunidad usuaria y funcionaria”, detalló el escrito.

Por su parte, la nueva directora subrogante manifestó su total disposición para liderar esta nueva etapa de transición. “Asumo con gran compromiso este nombramiento. No es la primera vez que trabajo como parte del equipo directivo en etapas de grandes cambios en el Hospital”, aseguró Jensen.

Con respecto al sello que buscará imprimir en su gestión, la profesional destacó el valor de su conocimiento del hospital sanantonino: “Tengo una trayectoria de más de 33 años (...) lo que me permite cercanía con los trabajadores y los usuarios, ya que desde diferentes roles he podido aportar al mejoramiento y modernización de la gestión del establecimiento”.

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