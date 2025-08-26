Desesperada búsqueda de joven universitario que desapareció tras viajar a Viña del Mar

Click acá para ir directamente al contenido
Se trata de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, quien reside en San Bernardo y viajó a la región de Valparaíso el jueves 21 de agosto.

Martes 26 de agosto de 2025 08:46
Un joven universitario, de 19 años, se encuentra desaparecido luego de haber viajado hasta Viña del Mar, proveniente de la región Metropolitana.

Se trata de Luis Felipe Correa Gutiérrez, estudiante de Sociología de la Universidad de Chile, quien reside en San Bernardo y viajó a la región de Valparaíso el jueves 21.

Su familia busca respuestas para dar con el paradero del joven, cuyo último rastro fue efectivamente en la Ciudad Jardín, hasta donde viajó sin avisarle a nadie.

El único registro que tienen del joven de 19 años fue el que publicó en sus redes sociales, donde se le aprecia en la avenida Perú, a la altura de 6 Norte.

Su familia realizó una denuncia por presunta desgracia, por lo que Carabineros –coordinados por la Fiscalía– realizan diligencias para ubicarlo.

